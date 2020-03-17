https://static.news.ru/photo/aa13c07e-684f-11ea-b294-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 17 марта посетил информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства в ходе визита ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах страны.

Путину систему презентовал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города заявил, что в рамках работы происходит анализ ситуации с продуктами первой необходимости.

Также о положении дел в области продовольствия с президентом во время посещения центра поговорил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, в России нет никаких проблем с продуктами, с поставками наблюдается стабильная ситуация. Как отметил премьер, полученная в ходе мониторинга информация представляет из себя онлайн-данные, а не «какие-то статистические расчёты».

Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надёжная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать, — приводит ответ Путина РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, в России будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Данную информацию огласил в понедельник, 16 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин.