Бедные догоняют богатых по доходам. Что происходит с деньгами россиян?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неравенство между богатыми и бедными в России сокращается, следует из данных Росстата. В 2022-м доходы 10% богатейших в девять раз превысили доходы 10% беднейших, тогда как в 2021-м этот разрыв был больше. Но стали ли бедные россияне богаче? Или, наоборот, богатые обеднели? Отвечает NEWS.ru вместе с экспертами.

Что увидел Росстат

В 2022 году 10% наиболее обеспеченных россиян (с самыми высокими денежными доходами) имели в среднем 101,2 тыс. рублей дохода в месяц. А у 10% жителей страны с самыми низкими доходами этот показатель составлял 11,1 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на итоги «Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах» Росстата, подведенные в конце декабря 2023 года. То есть доходы богатейших россиян превысили доходы беднейших в 9,1 раза.

Здесь речь идет о среднемесячном доходе в расчете на одного члена домохозяйства. В 2021 году этот разрыв был шире и аналогичное соотношение составляло 10,3 раза.

В 2022 году на самых обеспеченных россиян приходилось 26,7% всех денежных доходов в стране, а на беднейшую группу — 2,9% (в 2021 году — 27,1% и 2,6% соответственно). То есть можно допустить, что неравенство между богатыми и бедными в России сокращается.

Какой главный источник доходов у россиян

Главным источником доходов для всех категорий стала трудовая деятельность: официальная работа, самозанятость, частное предпринимательство. Но у самых богатых и самых бедных этот показатель сильно отличается.

У 10 беднейших домохозяйств из ста доходы от трудовой деятельности составляют 56,9% всех доходов, а у богатейшей группы — 91%. Из данных Росстата следует, что богатейшие домохозяйства получают от предпринимательства в десять раз больше доходов, чем беднейшие: в среднем около 23 тыс. рублей в месяц против 2,2 тыс. рублей.

На социальные выплаты у 10% беднейших в целом приходится чуть более 40% доходов (или 17 тыс. рублей в месяц), в том числе 18% — пенсии и 22% — пособия и компенсации, основную часть которых формируют выплаты на детей. Беднейшие домохозяйства получают в среднем 5,3 тыс. рублей в качестве ежемесячного пособия на детей до 18 лет, 996 рублей — в качестве пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У 10% богатейших домохозяйств социальные выплаты занимают только 6,6% (или 11,8 тыс. рублей в месяц) доходов, а основная их часть приходится уже на пенсии — 5,3%, или 9,5 тыс. рублей. Пособия и компенсации составляют лишь 1,3%. Причем размер пособия на детей, которые получают богатейшие домохозяйства, в 95 раз меньше, чем аналогичные выплаты бедным домохозяйствам.

Интересно, что в среднем богатейшие россияне получают больше социальных выплат, чем беднейшие: 9,4% от всех отчислений против 6,3%. Но, как пояснили в Минтруде, на такой результат повлияли пенсионные выплаты. Они назначаются по результатам трудовой деятельности и не зависят от нужды получателя в помощи.

Какой доход у семей с детьми

Семьи с детьми Росстат выделил в отдельную группу. Их средний доход в 2022 году составил 84,1 тыс. рублей в месяц, или 25,1 тыс. рублей в среднем на одного члена семьи. При этом семьи с доходами ниже границы бедности на человека жили на 41,9 тыс. рублей, а семьи с доходами выше этого уровня — на 91,6 тыс. рублей.

Размер социальных выплат (без учета пенсий) для малоимущих семей составил 14,4 тыс. руб., или 34,4% всего их дохода. А для семей с детьми с доходами выше границы бедности — на уровне 9,5 тыс. руб. Это 10,4% общего денежного дохода.

Стали ли бедные богаче

Данные Росстата свидетельствуют скорее о росте доходов бедных, в первую очередь благодаря поддержке государства, пояснила NEWS.ru доцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«К примеру, если бедный получает доход, равный одному рублю, а богатый — десяти рублям, то можно сказать, что доходы богатого превышают доходы бедного в 10 раз. Если доходы бедного вырастут до 1,5 рубля, то соотношение составит уже 6,7 раза», — объясняет она.

Рост господдержки, на первый взгляд, вызвал существенное изменение в дифференциации уровня жизни населения, говорит Лебединская.

У 10% беднейших семей до 40% дохода приходится на соцвыплаты и другие меры поддержки от государства, а они в последнее время увеличиваются. Этим и можно объяснить сокращение разрыва, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Но в дальнейшем такого же быстрого эффекта ждать не стоит, предупреждает Лебединская. «Каждый дополнительный шаг в сокращении неравенства будет требовать все больших усилий со стороны государства», — говорит она. Более того, по словам эксперта, чрезмерное вмешательство государства в процесс выравнивания доходов может дестимулировать часть населения увеличивать свои доходы за счет труда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стали ли богатые беднее

По мнению эксперта по социально-экономическому развитию Олега Мальцева, сокращение неравенства в доходах за последние год-два объясняется только кратным ростом числа самозанятых, вышедших из тени и начавших публиковать свои доходы. Закон требует публиковать свои доходы от всех видов деятельности, если человек получает их, работая не по найму. В том числе это доходы от сдачи жилья, напоминает он.

«Количество рабочих мест не росло. Уровень заработной платы не покрывает уровень инфляции, а богатые начали скрывать часть своих доходов. Отсюда и статистическая иллюзия о сокращении неравенства в доходах», — говорит собеседник NEWS.ru.

Не стоит сбрасывать со счетов и «схлопывание» внешних рынков, а также уход иностранных компаний, дававших неплохие доходы обеспеченным россиянам, добавляет Мальцев.

Что происходит с зарплатами в России

Как ранее писал NEWS.ru, средняя номинальная начисленная заработная плата в России (это сумма до вычета из нее НДФЛ и различных взносов) в августе составила 69 439 рублей. По сравнению с августом 2022-го она выросла на 15,1%, но по сравнению с июлем 2023 года снизилась на 2,9%.

Реальная зарплата, то есть с поправкой на инфляцию за январь — август, выросла на 7,5%. И конкретно в августе 2023-го по сравнению с августом 2022-го — на 9,5% (годовая инфляция в августе 2023-го составила 5,15%). Но уже в сентябре темпы заметно снизились — годовой рост реальной зарплаты составил 7,2%.

В Минэкономразвития ожидают роста реальной зарплаты в 2024–2026 годах на уровне 2,5%. А вот эксперты считают, что в лучшем случае по итогам всего 2024 года мы увидим нулевой рост реальных зарплат, а в первой половине года он и вовсе может уйти в минус.

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