В России стало больше обладателей шестизначных зарплат «Известия»: россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц стало на 30% больше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2022 года доля россиян, среднемесячный доход которых превышает 100 тысяч рублей, составила 10,9 млн человек, или 7,4% населения, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты FinExpertiza, проведенные на основе данных Росстата. В сравнении с 2021 годом этот показатель вырос на треть.

По данным издания, в 2022 году больше 100 тысяч рублей ежемесячно получал каждый 13-й россиянин. Если в 2021 году таких людей насчитывалось 8,4 млн, то уже через год их стало 10,9 млн. По словам аналитиков, благодаря повышенной индексации социальных выплат и росту зарплат все большая доля граждан стала переходить в группы со средними и более высокими доходами.

Что касается россиян с доходами выше среднего — от 45 тысяч до 60 тысяч рублей ежемесячно — их число в 2022 году также выросло на 16,1%. Число получающих зарплату выше 100 тысяч увеличилось на 30%.

Ранее Росстат сообщил о резком росте зарплат населения на 10,4% в годовом выражении. Эксперты связывают такие показатели с эффектом низкой базы минувшего года, когда реальные зарплаты снижались на 7,2% из-за инфляции.

Кроме того, стало известно, что естественная убыль населения за первые шесть месяцев 2023 года составила 272 520 человек. Соответствующий показатель на 29% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Также в России сократилась смертность — на 12,8%, отмечает Росстат.