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Если в ближайшие два-три года экономика, вопреки ожиданиям, начнёт разгоняться вместе с ростом реальных доходов граждан, тогда возможных негативных последствий пенсионной реформы удастся избежать, если же реализуется сценарий отсутствия роста экономики и финансовые трудности россиян усугубятся. Это может значительно сократить возможности устойчивого и динамичного экономического развития страны, рассказал в беседе с News.ru заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

В сложившейся ситуации, когда за последние четыре года реальные доходы граждан упали на 11–13% и продолжался рост цен, гарантированный пенсионный продукт предлагаемый на смену так и не одобренной концепции индивидуального пенсионного капитала является скорее попыткой повысить доверие граждан к власти, добавил топ-менеджер.

Ранее News.ru сообщал, что в Министерстве финансов РФ сообщили, что разработан законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте».

Главной особенностью продукта будет добровольный характер присоединения к системе. Он предусматривает гарантированное сохранение долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.