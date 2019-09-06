https://static.news.ru/photo/379d6e68-d0cf-11e9-97f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Министерстве финансов РФ сообщили, что разработан законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте».

В документе прописан порядок присоединения граждан к системе накоплений. Он предусматривает гарантированное сохранение долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе ОПС накопления, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время проект вынесут на общественное обсуждение, передаёт РИА Новости .

Ранее депутаты-коммунисты узнали, что кабмин хочет повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 70 лет. В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа реформы, писал News.ru.