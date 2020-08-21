Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

https://static.news.ru/photo/69770154-e449-11ea-80dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки ожидают плавного снижения ставок по рублёвым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки Центробанка. При этом банки не ожидают большого снижения спроса в связи с тем, что госзащита и простота открытия делают депозиты доступным способом сбережения средств для большинства россиян.

На движение ставки по вкладам влияют уровень ключевой ставки ЦБ РФ, инфляция и сезонный фактор, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВТБ. Совокупность данных факторов будет определять направление изменения средней ставки до конца года.

Средняя ставка по рублёвым депозитам в целом по банковской системе к концу этого года будет в районе 4% годовых. Данный прогноз обусловлен ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, которая в настоящий момент составляет 4,25% и на ближайшем заседании ЦБ в сентябре, очевидно, будет снижена на очередные 0,25 процентного пункта — до 4%, — считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По мнению директора розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгения Шитикова, средняя ставка по розничным вкладам снизится к концу года до 4%. Интерес к вкладам, считает эксперт, сократится при уменьшении средних ставок до уровня ниже 3%.

Как ранее писал NEWS.ru, свыше 30% вкладчиков сообщили, что намерены забрать свой депозит из банка. Согласно опросу, большинство вкладчиков (43%) не планируют забирать депозит из банка, 18% сообщили, что пока не определились с решением и примут его в зависимости от обстоятельств, а 7% не дали ответа.