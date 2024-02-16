Банк России впервые с июня 2023 года не поднял ключевую ставку Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

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Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку на текущем значении — 16% годовых, сообщили в пресс-службе ЦБ. Регулятор впервые с июня прошлого года не стал повышать этот показатель, пишет РИА Новости.

Отмечается, что данные инфляционного давления пока не позволяют снизить ставку. Как отмечает агентство, аналитики ожидали сохранения ключевой ставки на фоне стабилизации ситуации с инфляцией и инфляционными ожиданиями.

Ранее финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что Банк России считает правильным свой курс денежно-кредитной политики, в соответствии с которым современные инфляционные процессы вылечиваются только с помощью высокой ключевой ставки. Экономист предположил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года под давлением общественности.

До этого Набиуллина заявила, что Центральный банк России может ослабить ключевую ставку во второй половине 2024 года. При этом она подчеркнула, что снижение ставки возможно после того, как образуется устойчивая тенденция на замедление инфляции в РФ. В декабре прошлого года регулятор повысил ключевую ставку до 16% годовых. Это повышение стало пятым в 2023 году и максимальным с апреля 2022 года.