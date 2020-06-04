Авария выбила «Норникель» из пятёрки крупнейших предприятий РФ

https://static.news.ru/photo/fe63d472-a682-11ea-8309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Компания «Норникель» по итогам торгов 4 июня 2020 года выбыла из пятёрки крупнейших предприятий по капитализации на российском рынке. Сырьевой гигант пропустил вперёд «Новатэк». На фоне аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и утечки почти 21 тысячи «кубов» топлива ценные бумаги обвалились на 8,4%, следует из данных МосБиржи.

Сейчас капитализация «Норникеля» составляет около 3,17 трлн рублей. «Новатэк», прибавивший 0,1%, отчитался о 3,24 трлн рублей. Топ-5 по рыночной капитализации рынка акций РФ сейчас выглядит так: Сбербанк (4,79 трлн рублей), «Газпром» (4,77 трлн руб.), «Роснефть» (4,13 трлн руб.), «Лукойл» (3,76 трлн) и «Новатэк» (3,24 трлн).

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть которого попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. На территории Красноярского края введён режим ЧС.

По факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли (ст. 246, 250, 254 УК РФ). В итоге они были объединены в одно производство и переданы в Центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности, писал NEWS.ru.