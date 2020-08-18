Аукционы по размещению ОФЗ 19 августа проводиться не будут

https://static.news.ru/photo/61a8a9b4-e15b-11ea-a878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В среду, 19 августа, аукционы по размещению облигаций федерального займа проводиться не будут. Соответствующее решение приняли в Министерстве финансов РФ.

Как сообщили в ведомстве, отмена аукционов связана с возросшим уровнем волатильности на финансовых рынках.

Минфин сообщает об отмене в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, — цитирует представителей ведомства ТАСС.

Ранее министерство сообщало, что ОФЗ в течение третьего квартала 2020 года будут размещены на общую сумму в 1 млрд рублей.

15 июля стало известно, что ведомство не рассматривало принудительное использование накоплений граждан страны для компенсации дефицита бюджета страны и государственных расходов, рассказал замглавы Минфина Тимур Максимов во время пресс-конференции. Мероприятие посвятили началу продажи очередного пакета «народных» ОФЗ.

Представитель Минфина отметил, что при помощи ОФЗ ведомство собирается помочь гражданам выбрать среди линеек продуктов, существующих на рынке, самую удобную, комфортную и доходную. Кроме того, Максимов призвал пресекать любые спекуляции на тему изъятия сбережений граждан РФ, а также инсинуации на тему очень тяжёлой ситуации в России, писал NEWS.ru.