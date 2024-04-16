«Ашан» ответил на слухи об уходе с российского рынка «Ашан» сообщил, что продолжит работу и планирует свое развитие в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ретейлер «Ашан» опровергает слухи об уходе с российского рынка, говорится в пресс-релизе компании, имеющемся в распоряжении NEWS.ru. Отмечается, что ритейлер продолжает свою работу в России и планирует развитие «ряда направлений» в стране.

«Ашан ритейл Россия» в очередной раз подтверждает свое решение продолжать работать на российском рынке. «Ашан ритейл Россия» подтверждает, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в России и продолжает реализацию поставленных целей. Компания не только не закрывается, но и более того планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли, — сообщает компания.

Ранее сообщалось, что компания Ceetrus, входящая в структуру «Ашана», закрыла сделку по продаже активов в России. Новым владельцем ее торговых комплексов 12 апреля стала компания «Торговые галереи». Ее основным владельцем выступает Тагир Шаймарданов. По данным источников, две его компании созданы под покупку аутлетов Hines в подмосковных Котельниках и на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что Федеральная налоговая служба может доначислить сети супермаркетов «Ашан» в России более 180 млн рублей за неуплаченные налоги, пишет издание РБК со ссылкой на отчетность компании. Налоговая проверка состоялась в 2023 году.

Отмечается, что доначисление может составить 180,9 млн рублей. При этом из данной суммы на сами налоги приходится 125,9 млн рублей. Как подчеркивает издание, ранее у компании Auchan Holding были налоговые проблемы с бизнесом в Европе.