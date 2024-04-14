«Дочка» «Ашана» продала российские активы Ceetrus семьи Мюлье закрыла сделку по продаже активов в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания Ceetrus, входящая в структуру «Ашана», закрыла сделку по продаже активов в России, сообщает РБК. Новым владельцем ее торговых комплексов 12 апреля стала компания «Торговые галереи». Ее основным владельцем выступает Тагир Шаймарданов. По данным источников, две его компании созданы под покупку аутлетов Hines в подмосковных Котельниках и на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге.

В российском портфеле Ceetrus находится свыше 150 тысяч кв. м торговых площадей. Компания управляет 40 торговыми центрами и галереями, среди них торговые комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкино, Тольятти, Волгограде, «Тройка» в Москве. Сотрудничавшие с объектами консультанты рассказывали, что Ceetrus владеет и прикассовыми зонами в гипермаркетах «Ашан». Предварительный договор купли-продажи подписали в октябре 2023 года. 25 марта 2024 года сделку нотариально заверили.

О том, что Ceetrus, владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, выстроила планы по продаже принадлежащих ей в России активов, сообщалось в марте. Сделка по продаже недвижимости позволит собственникам Ceetrus снизить риски от владения активами в России, которые возникли после начала боевых действий на Украине, отмечают источники.