Известную сеть супермаркетов заподозрили в неуплате налогов ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов и может доначислить 180 млн рублей

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) может доначислить сети супермаркетов «Ашан» в России более 180 млн рублей за неуплаченные налоги, пишет издание РБК со ссылкой на отчетность компании. Налоговая проверка состоялась в 2023 году.

Отмечается, что доначисление может составить 180,9 млн рублей. При этом из данной суммы на сами налоги приходится 125,9 млн рублей. Как подчеркивает издание, ранее у компании Auchan Holding были налоговые проблемы с бизнесом в Европе.

Оператор розничной сети «Ашан» принадлежит французской семьи Мюлье. Помимо одноименной сети супермаркетов они владеют акциями таких ритейлеров как Decathlon и Leroy Merlin.

Ранее стало известно, что IKEA намерена урегулировать миром спор с ФНС России. Компания направила предложение об урегулировании руководителю ФНС Даниилу Егорову и ждет ответа.

До этого Федеральная налоговая служба подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «ИКЕА Торг». Информация из картотеки свидетельствует о том, что иск был зарегистрирован Арбитражным судом Московской области. При этом в картотеке не указывается, что именно послужило основанием для подачи документа в суд.

Эксперт Александр Анфиногенов предположил, что полностью заменить IKEA в России пока не удастся. По его словам, шведские магазины представляли огромное количество интерьерных решений в едином стиле.