Бизнесмен Муханов: загородные дома пойдут с конвейера

Рост цен на стройматериалы, который достиг 30% в 2021 году, вызвал интерес к новым решениям на рынках недвижимости. Основатель инженерно-архитектурной компании Escapenow Руслан Муханов заявил NEWS.ru, что будущее — за модульными домами под ключ.

Возрос интерес к технологии pre-fabricated, когда дома полностью изготавливаются на заводе и уже 100% готовыми (с отделкой, а при желании с мебелью и техникой) перевозятся на место эксплуатации, — сообщил спикер.

Эксперт считает, что тренд в современном загородном жилье — это готовые высокотехнологичные объекты под ключ с современной минималистичной архитектурой. В таких домах важную роль играет не внешний вид, а высокая технологичность жилого пространства, наличие связи для бесперебойной работы, автономность в случае непредвиденных ситуаций.

Что касается дизайна, то и тут господствует минимализм, каждая деталь обязательно должна нести какую-то функцию, — добавил собеседник.

Такие дома оборудованы умными термостатами. Нужная температура в комнатах может поддерживаться и управляться удалённо, даже если дом не эксплуатируется, это позволяет уберечь системы от промерзания зимой, подытожил Муханов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин вoзмутился необоснованным удорожанием стройматериалов без импортной составляющей. Он заявил, что если из-за роста стоимости материалов будут остановлены уже запущенные cтройки, результаты могут оказаться плачевными. Нeдостроенными окажyтся социальные объекты, это приведёт к рaзорению пoдрядных организаций. Отрасль даёт рабочие места для 8,5 млн человек, ещё 5 млн трyдятся в смежных областях.