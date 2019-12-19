https://static.news.ru/photo/5a9179f8-22d9-11ea-bd95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Крупные торговые центры в России могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса. Такой прогноз сделал глава компании «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По его словам, к 2023 году в городах-миллионниках торговля может вовсе исчезнуть из 100 объектов общей площадью 1,2 млн кв. м, сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что уже на 2020 год не заявлен ввод ни одного объекта больше 100 тыс. кв. м. Спад интереса к торговым центрам, по мнению экспертов, обусловлен развитием интернет-торговли. Так, в первом полугодии 2019 года рынок онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров вырос на 26% в сравнении с тем же периодом 2018 года.

Девелоперы, пытаясь вернуть клиентский интерес, переориентируют их на развлекательные форматы, однако это не всегда выгодно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что катастрофической проблемы в связи с переходом застройщиков на эскроу-счета не наблюдается, оценивать успешность реформы можно будет только в 2020 году. Такое мнение выразила зампред Центробанка Ольга Полякова. По её словам, переход на проектное финансирование внедрит прозрачную систему спонсирования строительных проектов, обеспечив не зависящий от спроса россиян стабильный источник фондирования.