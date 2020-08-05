Аналитики навали самые востребованные профессии во время пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/1253730a-d795-11ea-8f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Free-Photos /pixabay.com

Аналитики портала по трудоустройству Superjob назвали наиболее востребованные профессии в России во время пандемии коронавирусной инфекции.

По их данным, самые востребованные профессии на рынке труда: личный водитель, специалист по работе с гражданами, оператор кол-центра, социальный педагог, помощник руководителя, а также оператор обработки документов, сообщает NationNews.ru.

Кроме того, аналитики назвали популярные отрасли, которые были отобраны по среднему количеству откликов на вакансию. В эту категорию вошли: юриспруденция, бухгалтерия, финансы и аудит, некоммерческие организации, СМИ и издательства, а также наука и образование.

Отмечается, что во время пандемии почти 100% россиян, которые работали в офисе, получили опыт удалённой работы, что может внести новые тенденции в трудовые процессы. Кроме того, работодатели пришли к выводу о необходимости модернизации различных процессов. Так, например, появились планы о модернизации средств коммуникации, программного обеспечения, систем коллективной работы и многого другого.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты сообщили, что операторов кол-центров могут заменить на роботов в ближайшие 5–10 лет. При этом, большинство операторов осознают процессы цифровизации в своей области и готовы к тому, что их могут заменить на искусственный интеллект. Около 63% операторов считают, что цифровые технологии могут заменить людей только частично.