Аналитик объяснил падение цены на нефть WTI коронавирусом

https://static.news.ru/photo/77a7f56e-830d-11ea-88bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин прокомментировал падение цены на мартовские фьючерсы на нефть марки WTI. По его словам, снижение цены связано с сильным падением спроса из-за пандемии коронавируса.

Мировые нефтехранилища переполнены и топливо приходится хранить на танкерах, рассказал он NEWS.ru.

Такой способ хранения достаточно дорогой, поэтому нет смысла покупать нефть прямо сейчас, проще купить фьючерсы с поставкой через несколько месяцев и сэкономить на хранении. В результате более дальние фьючерсы стоят дороже, к примеру, котировки июньского фьючерса WTI стоят $22, то есть почти в 2 раза дороже майского, который завтра прекратит существование, — подчеркнул аналитик.

Однако нефтяные контракты в целом несут значительные потери, пусть и не столь огромные, как майский WTI. Такая серьёзная разница между WTI и Brent, а также между ближними и дальними фьючерсами отражает сильную дестабилизацию на рынке, которая связана с переизбытком предложения и падением спроса.

Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.