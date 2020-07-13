Аналитик о будущем денег России: «Деноминацию будут держать в тайне»

https://static.news.ru/photo/ee5c09f8-c592-11ea-921f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что никаких деноминаций в России не планируется. Однако известный аналитик, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев утверждает, что реформа всё же состоится, но ЦБ будет до последнего держать всё в тайне.

Последнее слово будет за Банком России и политическим руководством страны. Однако если сценарий деноминации будет реализован, то до официального объявления решение будет держаться в тайне, — считает эксперт.

При этом, подчеркнул Разуваев, никакой паники среди населения, скорее всего, не будет. Россияне понимают, что деноминация — это, скорее, техническая мера. Людям может быть непривычно первое время только то, что какой-то период «новые и старые деньги будут ходить параллельно», передаёт «Царьград».

Центробанк в начале июля зафиксировал рекордный объём наличных денег (11,6 трлн рублей) в стране, то есть на каждого россиянина, включая заключённых, инвалидов и младенцев, приходится сейчас по 80 тысяч рублей. Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз. По мнению эксперта, деноминация обойдётся недорого, за счёт Центробанка. Он заявил, что после этого бутылка воды будет стоить 30–70 копеек, проезд на метро — 50 копеек, а курс доллара будет 70 копеек.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина возможность деноминации отвергла. Она подчеркнула, что регулятор никогда не рассматривал такой вариант, писал NEWS.ru.