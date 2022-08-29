Аналитик ЦИАН рассказал о перспективах снижения цен на жилье в России Аналитик Попов: снижение цен на жилье осложняется банковской бюрократией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После 24 февраля рынок недвижимости вошел в очередную кризисную фазу и сделал это в очень высокой точке, рассказал RTVI руководитель сервиса «Циан.Аналитика» Алексей Попов. По его словам, после пандемии рынок недвижимости показал рекордные продажи и на первичном рынке, и на вторичном рынке — прежде всего благодаря льготной ипотеке, из-за которой повысился спрос на жилье и цены на недвижимость. Эксперт рассказал, что цены выросли и потому, что застройка сейчас происходит за счет банковских кредитов, которые повышают издержки для застройщиков. Также в таких условиях процесс снижения цен связан с дополнительной бюрократией — именно поэтому, по мнению специалиста, не стоит ожидать снижения цен на недвижимость в ближайшем будущем.

Стоимость первичной недвижимости растет из-за повышения стоимости стройматериалов — это глобальный фактор, связанный с пандемией и изменением логистики, рассказал Попов. Другая, по его словам, причина роста цен — переход с продаж через договоры долевого участия на продажи через эскроу-счета.

С тех пор, как мы живем в условиях эскроу-учетов, в условиях проектного финансирования, не было ни одного крупного банкротства, — сказал эксперт.

Однако, по словам Попова, сейчас ситуация иная — застройщики строят за счет банковских кредитов. Именно из-за такой системы, считает специалист, снижение цен на жилье очень затруднено. Если раньше застройщик был достаточно свободен в том, как он может корректировать ценообразование, то сейчас такой свободы у него нет, добавил он. Попов привел в пример рост цен в 2014 году — тогда застройщики скорректировали их и они действительно снизились на 10–15%.

Сейчас такого прямого снижения цен не произошло, потому что, чтобы снизить цены, застройщику нужно заново провести свой проект через согласование в банковской структуре. Никто этим напрямую заниматься не готов. То есть никто не хочет сейчас идти заново в банк, заново проходить кредитные комитеты, потому что результаты такого мероприятия неочевидны, — рассказал он.

Ранее эксперты по недвижимости спрогнозировали снижение предложений на рынке первичной недвижимости. По их словам, многие девелоперы специально задерживают сроки ввода домов в эксплуатацию в связи с нестабильной ситуацией на рынке. Средний срок возведения жилого дома сегодня составляет два года и три месяца, поэтому максимальный провал на рынке недвижимости ожидается в первой половине 2024 года.