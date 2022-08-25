В России снизится предложение на рынке первичной недвижимости «АБН»: максимальный провал на рынке недвижимости ожидается в первой половине 2024 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В этом году темпы строительства жилья в России сократятся, сообщает «АБН» со ссылкой на экспертов по недвижимости. По их словам, многие девелоперы специально задерживают сроки ввода домов в эксплуатацию в связи с нестабильной ситуацией на рынке. Средний срок возведения жилого дома сегодня составляет два года и три месяца, поэтому максимальный провал на рынке недвижимости ожидается в первой половине 2024 года.

По данным экспертов, объемы предложения на рынке недвижимости уменьшаются с опозданием на 6–12 месяцев.

Многим застройщикам невыгодно задерживать ввод зданий. Скорее всего, они изменят сроки, пересмотрят старт новых проектов и расходы на приобретение участков, — пишет издание.

Как сообщили на Едином ресурсе застройщиков, в ближайшие два года темпы ввода новостроек в эксплуатацию будут снижаться. Так, за семь месяцев 2022 года темпы ввода уже упали почти на 20%.

Осенью в России начнутся массовые распродажи квартир в новостройках, сообщила эксперт по недвижимости Ксения Аверс. По ее словам, некоторые стройплощадки уже заморожены, а дальше ситуация с продажами у застройщиков и риелторов будет гораздо хуже, чем сейчас. Аверс пояснила: если сравнивать первое полугодие этого года и прошлого, то продажи у агентств недвижимости упали на 80–85%. И если новостройки еще как-то продаются, то рынок вторички «лежит».