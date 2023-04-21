Duracell уйдет из России

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Американский производитель батареек Duracell уйдет из России, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, причиной послужило полное прекращение поставок продукции с завода компании в Бельгии. Решение закрыть бизнес в стране на фоне перебоев с поставками приняли акционеры производителя.

Руководство компании распорядилось разорвать все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом, разослать партнерам письма с сожалениями и благодарностями за возможность зарабатывать деньги в России.

20 апреля стало известно, что немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов, в который входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Отмечалось, что сумма сделки составила 54 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что известные бренды бытовой химии концерна Henkel в России начали появляться в маркетплейсах в новом виде — у них сохранились названия, но теперь они написаны на кириллице, а не на латинице. Например, порошок Persil теперь в том же дизайне представлен как «Персил». Также в линейке товаров появились русифицированные бренды кондиционера для белья «Вернель» и туалетные блоки «Бреф».