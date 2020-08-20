Акции «Яндекса» впервые превысили 4700 рублей за бумагу

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Стоимость акций «Яндекса» на МосБирже обновила исторический максимум и достигала отметки в 4 тыс. 715 рублей за бумагу.

Отмечается, что на 14:46 мск акции компании дорожали на 3%, достигая в моменте отметки 4 тыс. 760 рублей за штуку Об этом сообщает РБК.

Акции «Яндекса» растут после включения в состав индекс MSCI Russia. Он служит ориентиром для крупных институциональных инвесторов, вкладывающих деньги в российские компании. В их число входят крупные пенсионные и хедж-фонды.

Как писал NEWS.ru начале июня 2020 года компания «Яндекс» подтвердила намерение провести «реструктуризацию владения в совместных предприятиях» после публикации The Bell о намерении Сбербанка передать IT-компании свою долю в «Яндекс.Маркете» и полностью выкупить «Яндекс. Деньги».

А в июле Сбербанк России и компания «Яндекс» закрыли сделку по разделению активов. Сбербанк в рамках сделки выкупил долю (25% + 1 акция) в компании «Яндекс.Деньги» за 2,4 миллиарда рублей.