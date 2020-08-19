Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

https://static.news.ru/photo/7d9e22a0-e248-11ea-891f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В среду на Московской Бирже акции транснациональной компании «Яндекс» выросли на 2,27% к уровню закрытия предыдущей сессии. В моменте стоимость за бумагу доходила до 4,6 тыс. рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Это повышение позволило ценным бумагам транснациональной компании обновить исторический максимум.

Эксперты отмечают, что котировки «Яндекса» растут из-за новостей о запуске нового приложения — супераппа Go, которое должно объединить несколько сервисов. Оно заменит «Яндекс.Такси» и включит в себя опции «Яндекс.Драйва».

Отмечается, что «Яндекс Go» — это новое приложение. В нём объединены сервисы, с помощью которых можно решать рутинные задачи. В их число входит быстрое передвижение по городу с помощью такси, каршеринга или заказа машины с личным водителем. Также, используя приложение, можно заказать еду из ресторанов, продукты из магазинов. Кроме того, «Яндекс Go» поможет моментально отправить груз или посылку. Также приложение интегрирует расписание наземного транспорта.

Как писал NEWS.ru, ранее рыночная капитализация Apple впервые превысила показатели $2 трлн.