Акции IT-компаний начали расти после объявления о снижении налогов

https://static.news.ru/photo/01d4b4a0-b56a-11ea-9650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инвесторы положительно отреагировали на слова президента Владимира Путина о снижении налога на прибыль и страховых взносов для компаний, занятых в IT-сфере. Цена на акции основных российских игроков начала расти.

Ценные бумаги «Яндекса» на Московской бирже выросли на 2,58% — до 3338,2 рублей по состоянию на момент закрытия торгов. Глобальные депозитарные расписки Qiwi подорожании на 1,1% до 1190 рублей, а бумаги Mail.ru Group на Лондонской бирже выросли на 9,36% до $22,20.

Таким образом рынок отреагировал на предложение Путина, высказанное в ходе видеообращения к гражданам. Как писал NEWS.ru, политик заявил, что необходимо снизить ставку страховых взносов в IT-отрасли до 7,6% и налога на прибыль до 3%. Фактически, сообщил он, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.