https://static.news.ru/photo/22ff5818-677e-11ea-bef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на приостановку ряда международных рейсов из-за коронавируса, постарается сохранить коллектив лётного состава. При этом крупнейшие мировые авиакомпании сообщили о вынужденном сокращении штата: например, скандинавская SAS решила отправить в неоплачиваемый отпуск 90% персонала, Norwegian — 50%.

Мы ощущаем колоссальное давление, прежде всего финансовое, в связи с запретами перелётов, отменой рейсов, снижением спроса. Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, и многие откликнулись на это предложение. При этом, безусловно, сохранение уникального коллектива — одна из самых важных задач в компании, — сообщила ТАСС пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

В ближайшее время «Аэрофлот» приостановит сообщение с Прагой (с 20 марта по 30 апреля 2020 года), с Барселоной (с 21 марта по 30 апреля 2020 года), с Осло (с 18 марта по 30 апреля 2020 года).

В марте ещё один российский крупный перевозчик — «Уральские авиалинии» — отменил рейсы в несколько стран. Полёты приостановили во Францию, Италию, Израиль, Испанию, Китай, Индию и Таиланд. Меры связаны с неблагополучной обстановкой в указанных государствах из-за пандемии коронавируса нового типа, а также из-за въездных ограничений, принятых властями РФ и руководством других стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.