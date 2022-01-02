2021 год для «Газпрома» может стать рекордным по финансовым результатам

В «Газпроме» по итогам 2021 года ожидают максимального за всю историю финансового результата, заявил глава компании Алексей Миллер, передаёт ТАСС. Он добавил, что хорошие итоги сулят акционерам рекордные дивиденды. В 2021 году компания добыла более 500 млрд куб. м газа.

По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю «Газпрома» финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными — причем как для «Газпрома», так и среди всех российских публичных компаний, — сказал он.

Миллер добавил, что в 2021 году компании удалось добыть 514,8 млрд кубометров газа — на 62 млрд больше, чем в 2020-м. По его словам, это лучший результат за последние 13 лет. Прирост добычи «Газпрома» покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в прошлом году.

Ранее зампред правления концерна Фамил Садыгов заявил, что с учётом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 рублей на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей.

Ранее о том, что «Газпром» заработает рекордную прибыль на фоне резкого роста цен на газ в Европе, сообщало британское издание The Sunday Times. По данным газеты, лондонское международное подразделение компании «Газпром» Gazprom Marketing & Trading Ltd заработало более полумиллиарда фунтов стерлингов на скачках цен за топливо. Напомним, цена на газ в Европе доходила до $2000 за кубометр.