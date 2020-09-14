РАЭК: 2020 год может стать самым кризисным для российского Интернета

https://static.news.ru/photo/54268d98-f735-11ea-bb32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

2020 год может стать самым кризисным для российского Интернета. Впервые экономика Рунета рискует завершить год с нулевыми показателями роста. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

В 2020 году у нас впервые случится самый кризисный сценарий, который только мы наблюдали за всё время существования Интернета, цифровой экономики. Есть самый негативный сценарий, по которому мы не вырастем вообще, то есть выйдем в ноль. Это прям катастрофа. Привыкли на десятки процентов расти, а тут ноль. А некоторые сегменты вообще провалятся, — констатировал собеседник NEWS.ru.



Также Плуготаренко отметил, что существует и более позитивный прогноз на итоги года, при котором рост экономики Рунета составит 6–10%. Но и этот показатель является кризисным, считает он.

Первый квартал 20-го года внёс свой позитивный вклад — мы продолжали расти. Если в четвёртом квартале текущего года у нас тоже будет рост, потому что закончится пандемия, государство придёт на поддержку, будут включены ряд экономических механизмов, которые позволят отрасли вырасти. Тогда есть прогноз, такой осторожный, что мы вырастем на 6–10% по итогам года. Но это для нас всё равно кризис. Для Интернета кризисом является то, что для других может быть радостью, — утверждает эксперт.



Чтобы российский Интернет оставался конкурентоспособным, ему необходимо расти привычными темпами. Для этого требуется поддержка со стороны государства, отметил глава РАЭК.

«Мы для того, чтобы нам не ослабить ту самую цифровую гонку, для того чтобы оставаться сильными на фоне международных игроков, для того чтобы пользователь не почувствовал ухудшение сервиса, нам нужно продолжать расти привычными темпами. Поэтому мы обращаемся в том числе и к государству, чтобы они подставили своё плечо. Формулируем ряд предложений, которые могут нам помочь, чтобы те самые отрасли, которые могут провалиться, не провалились», — заявил Плуготаренко.

Обновлённые данные о сценариях Экономики Рунета в 2020 году будут представлены на 24-м Российском интернет-форуме (РИФ-2020), который пройдёт 21 сентября на площадке Цифрового делового пространства в Москве.