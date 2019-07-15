Семикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы, российская фехтовальщица на саблях Софья Великая в интервью News.ru рассказала о шансах и сложностях национальной команды на чемпионате мира по фехтованию, который пройдёт с 15 по 23 июля в Будапеште (Венгрия).

— Какие шансы у российской сборной на чемпионате мира и насколько этот турнир для нас вообще важен?

— Это олимпийский отбор и самые важные соревнования, где можно заработать необходимое количество очков для квалификации на Олимпийские игры. Все будут биться до последнего, и самая сложная борьба будет для европейских команд, потому что они занимают лидирующие позиции, и кто-то потеряет возможность принимать участие на Играх. Для нас самое важное — завоевать лицензию в командных соревнованиях.

— Кто самый сложный соперник для наших ребят?

— Для нас лидерами являются Франция, Италия, Венгрия, Украина, помимо Америки, помимо азиатских стран как Китай и Корея. У нас будет серьёзный отбор, я думаю, будет очень сложно, но эти соревнования дадут большие возможности для тех, кто сможет их выиграть.

— А что с подготовкой?

— У нас очень опытные спортсмены, которые на протяжении многих лет тренируются и выступают как на чемпионатах Европы, так и на чемпионатах мира. Многие молодые спортсмены сделали большой рывок вперёд. Из-за этого лидеры переживают, хотят отстоять свой статус, но проигрывают. Но наши ребята готовы.

— Сможет ли наша сборная обыграть лидеров турнира?

— Конечно. Чемпионат мира всегда так же, как и Олимпийские игры, всегда полон сюрпризов. Но, надеюсь, у нас их не будет. (Смеётся).

— Возможно ли такое, что мы можем недооценить соперника и потерять такие важные и нужные очки и медали?

— Я не думаю, что сейчас возможен такой вариант. Ошибки допускают все, и кто допустит меньше всего ошибок, тот и станет чемпионом мира. Сейчас все понимают, насколько важны эти очки, и вообще все страны будут бороться и драться до конца.

— Есть ли у нас лидер в сборной?

— Помимо женской сабли у нас сильная команда: Яна Егорян, Соня Позднякова, молодая Ольга Никитина, я возглавляю мировой рейтинг. Мы все показывали и стараемся показывать высокие результаты, выигрывали турниры на протяжении всего сезона, выиграли чемпионат Европы. В женской рапире хочу особенно выделить Инну Дериглазову, Настю Иванову. Очень сильная шпажистка — Виолетта Колобова.

— А что касается мужчин?

— В мужской рапире у нас не менее сильный состав. Ребята — олимпийские чемпионы. Первое и второе места на чемпионате Европы по фехтованию на саблях, например, завоевали наши парни — Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов. У нас очень высокий уровень, и надеюсь, мы не допустим много ошибок и сможем реализовать свой и потенциал, и уровень, и поможем команде завоевать медали.

— Насколько сильно отличается чемпионат Европы от чемпионата мира?

— На чемпионате Европы даже сложнее, потому что фехтуют предварительный тур все. На чемпионате мира всё-таки в предварительном туре — лидеры из 16-ти человек не фехтуют, следовательно у них меньше шансов допустить ошибки и встретиться с теми людьми, кто доставляет неудобства и неприятен. Ну и плюс лидеры могут сохранить силы перед основными встречами.