Скончался питчер бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Тайлер Скэгс. Расследование продолжается, но подробности гибели 27-летнего спортсмена неизвестны.
С большим прискорбием сообщаем, что Тайлер Скэггс скончался сегодня в Техасе. Тайлер был и всегда будет частью семью «Энджелс», — сообщает пресс-служба команды.
Angels statement on the passing of Tyler Skaggs.— Los Angeles Angels (@Angels)
pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV 1 июля 2019 г.
Сообщается, что за несколько часов до случившегося спортсмен опубликовал фото, где он отправляется в путешествие с друзьями. В связи с трагедией игра «Энджелс» против «Техас Рейнджерс» отменена.
Ранее News.ru писал, что 16-летний российский теннисист умер при неопределённых обстоятельствах.