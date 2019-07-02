https://static.news.ru/photo/cdf842aa-9c92-11e9-98d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonard Ortiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скончался питчер бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Тайлер Скэгс. Расследование продолжается, но подробности гибели 27-летнего спортсмена неизвестны.

С большим прискорбием сообщаем, что Тайлер Скэггс скончался сегодня в Техасе. Тайлер был и всегда будет частью семью «Энджелс», — сообщает пресс-служба команды.

Angels statement on the passing of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV — Los Angeles Angels (@Angels) 1 июля 2019 г.

Сообщается, что за несколько часов до случившегося спортсмен опубликовал фото, где он отправляется в путешествие с друзьями. В связи с трагедией игра «Энджелс» против «Техас Рейнджерс» отменена.

Ранее News.ru писал, что 16-летний российский теннисист умер при неопределённых обстоятельствах.