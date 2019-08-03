Атакующий защитник сборной России по баскетболу Евгений Бабурин после победы в стартовом матче международного турнира BingoBoom над командой Иордании (111:71) в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru поделился впечатлением от игры дебютантов сборной.

— Национальная команда ударно начала домашний турнир, обыграв соперника с разницей в 40 очков. Какие сейчас эмоции испытываете? Вы же две недели усердно тренировались и теперь наконец-то появилась возможность опробовать наработки.

— Хорошо, что именно так начали, так как такие победы дают много положительных эмоций, это подстёгивает работать дальше. По ребятам видно, что все соскучились по баскетболу за лето. Поэтому все старались себя как можно лучше проявить: отрабатывали как в защите, так и в атаке.

— Соперника хватило на одну четверть? Иорданцы сопротивлялись лишь в начале игры.

— Они где-то до этого уже выступали. Если не ошибаюсь, то там был двухнедельный турнир, где принимали участие девять сборных. Может, сейчас у иорданцев наступил небольшой спад в физическом плане. И мы их на этом и поймали. Плюс не стоит забывать, что у них до Москвы был длительный перелёт, а это серьёзно сказывается на баскетболистах.

— Вы больше 10 минут провели на паркете. Не тяжеловато для первой встречи за лето получать такие нагрузки?

— В первой половине чувствовалась усталость, а в оставшихся двух четвертях было несколько легче: разбегался, привык к нагрузкам. Тренировки и матчи — это две разные вещи. Нам надо через игры набирать форму и возвращаться в привычный ритм.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

— Какие задачи ставятся перед вами на международный турнир? Понятно, что в родных стенах всегда хочется побеждать, но ведь наша главная цель — чемпионат мира.

— Надо сейчас почувствовать вкус игры, вспомнить все связки и комбинации, проверить все схемы. Надо вообще готовиться по максимуму к предстоящему осенью чемпионату мира.

— Показалось, что и без Алексея Шведа сборная России вполне конкурентоспособна.

— Давайте не забывать, что всего одна встреча у нас была. У сборной России почти всё залетало, и Иордания не смогла показать своего лучшего баскетбола. Как будет дальше — посмотрим, ведь на нашем пути будут уже другие соперники. Нельзя по одному матчу делать выводы, хорошо мы играем без Шведа или нет. Понятно, что когда он есть в команде, то мы несколько иначе расставляемся. Когда он присоединится к команде, то у нас будет более атакующая тактика. Главное — результат.

— Что скажете сразу о трёх дебютантах: Платунове, Мотовилове и Сопине? Со стороны показалось, что они совсем не испортили игры.

— Они ни капельки не испортили. Парни занимались с нами с начала сбора, знают требования тренерского штаба, знают, чего мы хотим достичь. Они доказали, что не просто так оказались в рядах сборной России. Надеюсь, что они и дальше будут прогрессировать и прибавлять, чтобы и дальше продолжать вызываться в национальную команду.

— Насколько серьёзна травма Михаила Кулагина, которую он получил по ходу матча с Иорданией?

— Ничего серьёзного, просто он выбил палец. Так что он и дальше будет готовиться к предстоящему чемпионату мира.