Форвард сборной России Семен Антонов в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итог матча национальной команды с Ираном (84:91) в рамках товарищеского международного турнира, который в минувшие выходные проходил в Москве.

— Россияне бодро начали турнир, разгромив Иорданию, но встречей с Ираном несколько смазали концовку...

— Не скажу, что смазали. Просто после разгрома Иордании все думали, что и с Ираном всё будет легко. Но у нас ничего не получилось ни в защите, ни в нападении, хоть соперник позволял сделать много открытых бросков, но их точность была не очень высокой. Сейчас соперник играл на более высоком пульсе. У нас ещё есть три недели, чтобы хорошо подготовиться к Кубку мира. Надо просто сделать правильные выводы из неудачи. Мы даже после уверенной победы над Иорданией просматривали видео с нашими ошибками, чтобы понимать, в чём ещё можно прибавить. После неудачи с Ираном у нас будет побольше пищи для размышлений. Смотрю вперёд с оптимизмом.

— Наша команда не смогла справиться с лидером иранской дружины центровым Хаддади. Мы не были готовы к игре против великана (рост баскетболиста 218 сантиметров — прим. News.ru)?

Сергей Булкин/News.ru

— Он и во встрече с Иорданией был на высоте. Мы разобрали все действия команды соперника, разобрали игру Хаддади. Нам нужно было уходить с лицевой и помогать партнёрам противостоять Хаддади. У иранца достаточно много опыта, он провёл часть своей карьеры в НБА. Да, мы с ним не справились, но ничего, это стало для нас хорошим уроком. Будем искать теперь другие варианты для того, чтобы останавливать баскетболистов с такими антропометрическими данными. Надо было сделать так, чтобы он просто устал атаковать, а мы сейчас не совсем корректно использовали свои силы. Повторюсь, у нас есть ещё время, чтобы отработать все проблемные моменты.

— Почему столько фолили в не самых очевидных ситуациях? Даже Воронцевича пришлось из-за этого потерять.

— Не нужно смотреть на фолы в таком матче. Да, мы где-то в весьма нелепых ситуациях нарушали правила, могли обойтись без этого, чтобы не давать сопернику набирать лёгкие очки. Думаю, что это всё сказалось на фоне небольшой усталости от нагрузок на сборах, плюс не хотелось уступать при своей публике. Во многом это все было от большого желания. Мы уберем все эти нюансы, чтобы значительно прибавить в игре.

— Как бы сейчас оценили свою готовность?

— Думаю, что процентов на 80-85 физически я готов. Этим летом я никуда не ездил отдыхать, проводя время в Москве. Тренировался три раза в неделю. Понятно, что у команды пока нет в этом плане общего знаменателя. Плюс есть небольшой дисбаланс из-за наличия в ростере много больших игроков, которые привыкли играть четвертого или пятого номера на паркете. А приходится играть третьего — то есть не на своих позициях. Во встрече с Иорданией в такой ситуации оказался я, а в матче с Ираном — Андрей Зубков.

Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru

— Без Хвостова тяжеловато?

— Конечно. Тяжело, особенно мне — он один из самых близких моих друзей. Скучаю по нему, если в двух словах обрисовать картину. Он выступает за национальную команду с 2010 года и является основным разыгрывающим — проводником мыслей тренерского штаба. Дима существенную роль играл в отборочном цикле, отдаваясь до конца в каждом из матчей. Сейчас, к сожалению, из-за травмы он вынужден пропустить предстоящий Кубок мира. Но это спорт, такое бывает. Желаем Хвостову как можно скорее поправиться, так как нам его не хватает.