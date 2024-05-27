Тропарево, Серебряный Бор, Черное озеро: где можно купаться в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор по Москве определил водоемы, где могут купаться жители столицы. Куда москвичи могут поехать отдыхать, где купаться безопасно и почему не стоит пользоваться водоемами, которые не одобрил Роспотребнадзор?

Где можно купатья в Москве

Последние несколько дней жители Москвы наслаждаются жаркой погодой, и синоптики обещают, что температура не будет падать больше недели и установится на отметке +30 градусов. Многие горожане уже готовы открыть купальный сезон, но стоит помнить о безопасности и необходимости следовать санитарным нормам. Для этого Росмотребнадзор по столице определил список водоемов, где жители Москвы могут купаться. В него вошли:

Тропарево (юго-запад);

Большой городской пруд (Зеленоград);

Черное озеро (Зеленоград).

«Также 3 зоны отдыха — Левобережье (САО), Головинские пруды (САО), пляж „Динамо“ — в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов и песка. Купание в этих водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным сайта мэра Москвы, всего в столице есть 10 зон, доступных для купания. За качеством воды там в течение сезона следит Роспотребназдор: если состояние воды ухудшается, купание в водоеме запрещают до момента, пока санэпидобстановка не улучшится. Открыта или закрыта зона отдыха, можно узнать по телефону горячей линии Роспотребнадзора по городу Москве: +7 (495) 539-36-96. Также стоит обращать внимание на знаки безопасности: у каждого водоема установлены таблички с надписью «Купаться разрешено» или «Купаться запрещено». В список доступных зон входят:

«Серебряный Бор — 2» (Таманская улица, дом 44);

«Серебряный Бор — 3» (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 15);

«Мещерское» (Воскресенская улица, дома 5–31);

Большой городской пруд (Зеленоград);

озеро Черное (Зеленоград);

Школьное озеро (Зеленоград, 10-й микрорайон);

Путяевский пруд № 1 (ПКиО «Сокольники», 4-й Лучевой просек);

пляж «Динамо» (Ленинградское шоссе, дом 39);

зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12);

Головинские пруды (1-й Лихачевский переулок, дома 6–8).

Если тот или иной водоем не входит в список одобренных Роспотребнадзором, купаться в нем запрещено.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Горожане во время отдыха у Путяевского пруда на территории парка «Сокольники»

Что будет с погодой в Москве после 27 мая

Температура воды в столичных реках к выходным поднимется до +20 градусов, поэтому можно открывать купальный сезон; температура воды в Москве будет выше, чем на Черноморском побережье, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К концу недели за счет того, что ночные температуры будут около плюс 15 градусов, а дневные очень высокие, к выходным дням 20-градусная температура [воды] очень вероятна», — сказал он.

Такая температура, по словам Вильфанда, будет выше, чем на Черноморском побережье, где сейчас температура воды поднялась только до 17–18 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что после 30 мая температура воздуха в Москве может превысить 30 градусов тепла. Начало лето в 2024 году будет очень жарким.

«Такая температура по климатическим характеристикам соответствует июлю. Очень теплая погода, как минимум на пять градусов выше нормы», — подчеркнул Вильфанд.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что погоду в Москве будет определять мощный антициклон.

«Облаков в небе будет мало, и обойдётся без дождей. Дневная температура на 3–4 градуса превысит климатическую норму. Температура воздуха в столице [в понедельник] +23…+25, по области +21…+26. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что выше нормы. Во вторник без осадков и +26…+28», — рассказал Леус.

Почему в некоторых водоемах нельзя купаться, чем это грозит

Роспотребнадзор запрещает купаться в водоемах в нескольких случаях:

Когда есть риск получить травму, попасть в сильное течение, водоворот, запутаться в водорослях. Дно водоема может быть грязным из-за стекла, острых камней, затонувшей арматуры, а мостики и места схода в воду небезопасны. Когда вода не соответствует санэпиднормам. Такая вода может стать причиной кишечных инфекций. В водоемах на территории РФ нередко обнаруживают личинки комаров, которые переносят малярию. Также там могут цвести водоросли, которые могут быть небезопасны для человека и вызвать раздражение кожи и глаз, заложенность носа и кашель. Когда в водоем сбрасывают сточные воды — бытовые, производственные и дождевые, а также разные отходы, есть риск отравления и аллергии.

Роспотребнадзор также приводит список болезней, которым можно заразиться в воде:

Церкариоз, или «зуд купальщика». Инфекцию переносят утки, поскольку эти водоплавающие часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже;

Лямблиоз. Лямблии — простейшие микроорганизмы, которые могут попасть к человеку из сточных вод, в которых есть фекалии. Особенно рискуют дети, которые при купании часто глотают воду. Симптомы: боль в животе, тошнота, жидкий стул через 1–2 недели.

Лептоспироз — опасная бактериальная инфекция6 которая передаётся людям от животных и поражает печень и почки. Риск заражения повышает наличие на коже ран и ссадин. проявляется головной болью и жаром, затем начинает болеть живот, краснеют глаза и возникает желтуха.

Ротавирус, который проявляется как диарея, рвота, высокая температура, астения. Может проявиться не сразу, поскольку инкубационный период у взрослых составляет от 15 часов до 1 недели. Детям и людям с сердечными заболеваниями, для которых обезвоживание может нести огромную опасность, рекомендуется заранее сделать прививку.

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