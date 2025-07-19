Чем обработать яблоню, грушу и сливу в июле, чтобы не потерять урожай

Чем обработать яблоню, грушу и сливу в июле, чтобы не потерять урожай

В июле садоводы традиционно готовятся к скорому сбору яблок, сливы и груш. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают: урожая можно не дождаться, если не выполнить ряд важнейших рекомендаций. Многие дачники забывают об опасных вредителях и болезнях. О том, как правильно обрабатывать плодовые деревья уже сейчас, — в материале NEWS.ru.

Какие болезни угрожают яблоне, груше, сливе

Именно в июле плодовые деревья рискуют столкнуться с целым букетом опасных заболеваний. Как рассказала NEWS.ru профессиональный садовод Татьяна Дмитриева, угрозу представляют парша, листовая пятнистость и плодовая гниль.

«На самом деле паршу довольно сложно перепутать с другими заболеваниями. Ее главный признак — на листьях и плодах начинают появляться небольшие язвочки. В том случае, если такие поражения начали выступать на отдельных плодах, это означает, что уже пострадало все дерево. Медлить тут нельзя, надо принимать меры достаточно быстро и начинать лечение», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Плодовая гниль, по словам Дмитриевой, считается одним из наиболее коварных заболеваний: «Приведу лишь одну цифру, которая говорит сама за себя. За летний сезон заболевание способно уничтожить до 80–90 процентов урожая. Ключевые симптомы болезни — появление выраженных коричневых кругов на плодах».

Еще один недуг, которого опасаются садоводы, — листовые пятнистости. В этом случае, рассказала Дмитриева, на листьях плодовых деревьев могут появляться небольшие пятна. По ее словам, заражение грибком обычно происходит достаточно медленно, поэтому есть время принять необходимые меры. Однако если ситуацию запустить, то пятна начнут появляться на плодах. В дальнейшем, пустив историю на самотек, есть риск вообще потерять пораженное дерево — его придется вырубить.

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Какие вредители опасны для яблони, груши и сливы

Как рассказал NEWS.ru эколог Михаил Семенов, помимо заболеваний, летом плодовым культурам угрожают и вредители, которых также не стоит недооценивать.

«Некоторые их них способны уничтожить урожай едва ли не в полном объеме. Даже если визуально вредителей не очень много, на них стоит обратить самое пристальное внимание», — пояснил специалист.

По его словам, наиболее опасными являются плодожорка, тля и клещ. Семенов говорит, что из-за неприметного окраса крыльев и небольшого размера обнаружить яблонную плодожорку довольно сложно.

«Известно, что зачастую садоводы понимают, что с деревьями творится что-то неладное только в тот момент, когда молодые плоды начинают резко осыпаться задолго до созревания. Каждая гусеница наносит вред неоднократно. Из одного яблока она обычно перебирается в следующее. Поэтому объем потерь рискует оказаться вполне внушительным», — рассказал эколог.

Неменьшую опасность представляет и тля. По словам Семенова, она активно высасывает сок из листьев, значительно ослабляя растения: «Как правило, в пораженные листья могут проникать болезнетворные бактерии, которые вполне могут оставить вас в дальнейшем без урожая».

Специалист отмечает, что в июле также активно распространяются клещи — паутинный, галловый сливовый и красный плодовый: «Чтобы их обнаружить, следует регулярно осматривать листья деревьев с нижней стороны».

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Чем обрабатывать плодовые деревья в июле

Для борьбы с паршой рекомендуется приобрести в специализированных магазинах препараты. Их выбор сейчас достаточно велик, в числе таковых Татьяна Дмитриева называет «Опти Сил», «Солфан» или «Фитоспорин».

По ее словам, в качестве профилактических мер также можно использовать народные методы. Она советует разводить измельченный чеснок в кипятке, настаивать сутки. Полученным раствором необходимо проводить регулярное опрыскивание: «Однако народные методы, как правило, хороши для профилактики, либо когда болезнь находится на первоначальной стадии».

Для борьбы с плодовой гнилью собеседница NEWS.ru рекомендует применять все тот же «Фитоспорин». Впрочем, есть и народные рецепты. По словам Дмитриевой, на 10 литров воды следует развести 10 мл йода, после чего обрызгивать полученным составом деревья. Специалист также считает важным проводить профилактическую обрезку веток, это тоже поможет сохранить часть урожая.

Что касается листовой пятнистости, то Татьяна Дмитриева рекомендует не медлить и вступать сразу же в борьбу: «Избавиться от грибкового заболевания не так и просто. В качестве обработки можно применять „Скор“, „ОксиХИМ“ и другие препараты. Сегодня они представлены в магазинах в большом количестве. Главное — не забывать о мерах предосторожности про использовании химических средств».

Как рассказывал NEWS.ru, в период плодоношения яблоня особенно нуждается во внимании. В частности, дереву необходимы калий и фосфор — именно эти элементы отвечают за сахаристость плодов и их размер. Специалисты советуют вносить 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 1 м² приствольного круга. Полив должен быть регулярным (2–3 ведра воды на взрослое дерево раз в десять дней), но без переувлажнения — застой воды вызывает растрескивание яблок.

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