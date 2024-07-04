Биолог раскрыла пользу увлечения садоводством Биолог Сотская: увлечение садоводством сохраняет когнитивные качества

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Увлечение садоводством сохраняет когнитивные качества пожилых людей, рассказала KP.RU кандидат биологических наук Мария Сотская. По ее словам, также благодаря такому хобби расширяется кругозор и выстраиваются социальные связи.

Увлечение садоводством это, несомненно, многопрофильное интеллектуальное занятие, которое требует постоянного повышения уровня знаний и расширения кругозора человека, который этим занимается. Все это и помогает сохранению когнитивных качеств пожилого человека,- объяснила эксперт.

Биолог отметила, что работа в саду повышает уровень физической активности. Благодаря тому, что нужно изучать растения и условия их выращивания, а также наблюдать за насекомыми и животными сада, расширяется кругозор. Увлечение садоводством открывает простор для творчества, поскольку можно создавать различные композиции, выводить новые сорта растений и участвовать в выставках плодов и цветов.

Работа в саду дает ощущение сделанного весомого дела, добавила Сотская. Кроме того, яркие растения улучшают настроение, снимают стресс и снижают уровень тревожности, подытожила биолог.

Ранее биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, чтобы защитить сад от вредителей, можно использовать инсектициды. По его словам, эти химикаты помогут защитить растения в огороде.