Биолог посоветовал, как защитить свой сад от вредителей Биолог Воробьев: инсектициды помогут защитить сад от вредителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы защитить сад от вредителей, можно использовать инсектициды, рассказал в беседе с «ФедералПресс» биолог, агроном Михаил Воробьев. По его словам, эти химикаты помогут защитить растения в огороде.

Против вредителей придуманы химикаты, которые называются инсектициды. Обработка ими растений, которые поражены вредителями, позволяет от них избавиться на какое-то время, — объяснил биолог.

Агроном отметил, что тля может появиться в саду в любой момент, а паутинный клещ заводится во время жары. Обрабатывать от этих вредителей растения можно до и после посадки. В любом случае такая обработка неполезна, так как это все химикаты.

Садоводам нужно будет выбирать: не обрабатывать растения ядовитыми веществами или же спасать свой урожай, добавил Воробьев.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал организовать правильный полив, чтобы спасти посадки на даче от июльской жары. Он объяснил, что летом вода быстро испаряется с поверхности почвы. Эксперт предложил поливать утром и вечером, когда солнце не так активно, чтобы избежать ожогов и испарения влаги. Особенно важен полив для культур с поверхностной корневой системой, таких как свежие посевы и молодые саженцы.