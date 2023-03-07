В «Туту.ру» назвали цены на весенние ж/д и авиабилеты по России «Туту.ру»: средняя цена ж/д билета из Москвы в Санкт-Петербург составила 2,9 тысячи рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Киевский вокзал

Средняя цена железнодорожного билета из Москвы в Санкт-Петербург этой весной равна 2,9 тыс. руб. Об этом NEWS.ru сообщили в сервисе путешествий «Туту.ру». Также стали известны цены на поезда до Симферополя, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Краснодара — все эти города находятся в топ-5 по спросу на внутренние направления.

Наибольшим спросом на весну у путешественников из Москвы пользуются билеты в Санкт-Петербург, Симферополь, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар. За билет в Санкт-Петербург платят в среднем 2911 рублей в одну сторону, средний чек за поездку в Симферополь — 7088 рублей в одну сторону, в Ростов-на-Дону — 4787 рублей. Билеты в Нижний Новгород оформляют в среднем за 1732 рубля, а в Краснодар — за 5636 рублей, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Также в десятку популярных направлений входят Казань (цена билета равна 3130 руб.), Воронеж (2190 руб.), Анапа (6424 руб.), Новороссийск (6991 руб.), Ярославль (976 руб.).

Что касается воздушных направлений, то больше всего билетов на эту весну, по данным аналитиков «Туту.ру», из Москвы оформлено в Сочи, а средний чек равен 12 770 руб. за билеты «туда-обратно» на человека. На втором месте — Минеральные Воды (14 125 руб.), а на третьем — Калининград (9392 руб.). Также в топ-5 входят Санкт-Петербург (5232 руб.) и Махачкала (10 713 руб.).

На шестом месте по спросу — Казань, средний чек «туда-обратно» составляет 6572 руб. Такая же доля пассажиров выбирает Екатеринбург, но билеты в оба конца обойдутся уже в 7491 руб. Также в топ-10 вошли Мурманск (10 370 руб.), Самара (6047 руб.) и Уфа (7277 руб.).

Более подробный материал о ценах на билеты, а также на готовые турпакеты читайте на NEWS.ru. В нем аналитики также рассказывают о способах экономии на железнодорожных и авиабилетах. Так, читателям советуют обращать внимание на сезонные коэффициенты РЖД — проценты, которые добавляются к обычным ценам в популярные для путешествий даты. Например, стоимость места в плацкарте и купе с 24 марта по 2 апреля будут больше обычного на 10%. А с 3 по 27 апреля цены упадут на 12% по сравнению со средними показателями. 28 апреля — 9 мая билеты опять «взлетят» на 10%, с 10 мая по 8 июня — будут дороже среднего на 5%, 9–12 июня — на 10%.