Стало известно, сколько россиянки тратят на бьюти-услуги перед отпуском «Авито»: Россиянки тратят на бьюти-услуги перед отпуском от 7,5 тысячи рублей

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На подготовку к сезону отпусков россиянки тратят в среднем от 7,5 тыс. руб. Такие расчеты сделали представители сервиса «Авито Услуги» и предоставили данные NEWS.ru. В эту сумму входят визиты к мастерам по наращиванию ресниц, укладке бровей, ногтевому сервису и стилисту по волосам.

По подсчетам аналитиков, в среднем жительницы страны могут тратить на полный комплекс популярных бьюти-процедур перед отпуском от 7,5 тысячи рублей, — сообщили NEWS.ru в сервисе «Авто Услуги».

Согласно результатам исследования агентства ORO и «Авито Услуг», средний чек с заказа в сфере бьюти-услуг составляет порядка 1,6 тыс. руб., но финальная стоимость варьируются в зависимости от вида услуги, сложности и объема работы.

Так, средняя цена за наращивание ресниц по стране составила около 2 тыс. руб. Укладка бровей обойдется россиянкам в сумму от 1,5 тыс.руб. Стрижка длинных волос стоит минимум 1 тыс. руб., покраска корней — 3 тыс. руб., а стоимость уходовых процедур начинается от 5 тыс. руб. Средняя цена за комбинированный маникюр и покрытие гель-лаком составляет 1,5 тыс. руб.

В целом спрос на бьюти-услуги за год вырос на 75% (в мае 2023-го к маю 2022-го). Среди самых популярных запросов — маникюр и педикюр, услуги парикмахеров и тату-мастеров.

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