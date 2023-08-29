Стало известно, сколько россияне тратят на отпуск Клуб «Атланты»: руководители компаний тратят на отпуск по 50-100 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Больше половины обычных сотрудников российских компаний тратят на отдых менее 50 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса бизнес-клуба «Атланты» и исследовательского центра Зарплаты.ру, предоставленные NEWS.ru. Более узкие специалисты и руководители могут позволить себе отпуск за 50-100 тысяч, при этом каждый пятый предприниматель тратит на отдых более 300 тысяч рублей.

Больше половины линейных сотрудников тратят на отдых менее 50 тысяч рублей. При этом специалисты и руководители чаще всего расходуют от 50 до 100 тысяч рублей. А каждый пятый предприниматель тратит на отдых более 300 тысяч рублей, — отмечают аналитики.

Большинство бизнесменов (70%) предпочитают вкладываться в досуг — экскурсии, прогулки на воде и поездки в соседние города.

В целом свои отпускные респонденты тратят на еду (65%) и экскурсии (59%). Больше половины опрошенных (56%) арендуют на эти деньги жилье на отдыхе. При этом руководители чаще всех покупают сувениры и подарки (57%), а владельцы компаний больше остальных проводят время на шопинге и в спа (65 и 40% соответственно). Самая непопулярная статья расходов для сотрудников всех должностей — аренда транспорта: только 15% опрошенных тратятся на это.

Интересно, что петербуржцы и новосибирцы чаще остальных выбирают экскурсии в качестве досуга, а краснодарцы не экономят на шопинге и ресторанах.

Четверть респондентов признались, что не откладывает на отпуск заранее, 21% опрошенных заявили о необходимости копить на отдых до полугода. Еще 18% успевают отложить деньги за 1-3 месяца. Каждый третий линейный сотрудник начинает копить на отпуск сразу же, как возвращается из предыдущего. Среди специалистов так поступает только каждый пятый, а среди руководителей и владельцев — только 11% и 7% соответственно.

Ранее более трети россиян (40%) заявили, что за прошедшие два месяца им так и не удалось полноценно отдохнуть. По словам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, в первую очередь на это влияют отсутствие средств и плохая организация поездки.