Стало известно, сколько родители потратят на выпускные в этом году «Авито»: россияне потратят по 13-15 тысяч рублей на выпускные в этом году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Траты родителей школьников на организацию выпускных и праздничные наряды в этом году составят по 13-15 тысяч рублей, сообщили NEWS.ru представители онлайн-платформы объявлений «Авито». Так, на организацию праздника в среднем уйдет по четыре тысячи рублей с человека, а остальная часть суммы будет потрачена на наряды для выпускников.

Итого, все затраты на торжество, включая праздничный образ и организацию вечера, составят 15,2 тысячи рублей для родителей девушек и 12,8 тысячи рублей для юношей (если в классе 25 учеников), — отмечают аналитики «Авито».

Организационная часть для всего класса обойдется в России в среднем в 100 тысяч рублей. Она включает в себя аренду лофта в полторы тысячи рублей в час, ресторана — от трех тысяч рублей час, а отпраздновать выпускной на теплоходе можно за четыре тысячи рублей за час. Что касается кейтеринга, средняя цена банкета на одного человека составила полторы тысячи рублей Бюджет на ведущего и диджея — около 17,5 тысяч рублей, на фотографа — 10-15 тысяч рублей.

Средняя цена вечернего платья в пол на «Авито» равна 4,3 тысячи рублей, брючного костюма — 2,3 тысячи рублей. А пошив вечернего платья на «Авито Услугах» будет стоить в районе пяти тысяч рублей. Аксессуары — бижутерия, украшения для волос — обойдутся в 430 рублей. Средняя цена женских туфель на «Авито» — около двух тысяч рублей. Кроме того, вечерний макияж у мастеров на «Авито Услугах» будет стоить две с половиной тысячи рублей, а прическа для средних и длинных волос — две тысячи рублей.

Костюм для молодого человека обойдется на «Авито» в среднем в 3,4 тысячи рублей (на 8% дешевле, чем годом ранее). В последние годы одиннадцатиклассники также отдают предпочтение менее официальным образам — комбинации брюк с пиджаками в стиле casual — которые можно дополнить яркими носками. По отдельности покупки обойдутся в 6,4 тысячи рублей. Нужно добавить к костюму и рубашку — средняя цена сорочки составила 1,7 тысячи рублей. Галстук и бабочка стоят в среднем тысячу рублей, мужские туфли — 2,7 тысячи рублей, спортивная обувь на платформе — четыре тысячи рублей.

Выпускные вечера в России пройдут 23 и 25 июня. Ранее NEWS.ru публиковал альтернативные данные и сообщал, что по сравнению с доковидным 2019 годом траты на организацию выпускного вечера для девятиклассников увеличились почти вдвое, для одиннадцатиклассников — примерно в полтора раза.