Стало известно, как и когда вырастут розничные цены на рис Эксперт Плугов: розничные цены на рис могут вырасти на 10--20% в апреле — мае

Розничные цены на рис могут подняться на 10–20% в апреле — мае. Об этом NEWS.ru сообщил гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Причина — повышение оптовых цен на 10–30% из-за низкого урожая. К нему привела прошлогодняя авария на гидроузле, который обеспечивал воду для рисовых полей в Краснодарском крае.

После увеличения оптовых цен на рис розничные цены начнут расти спустя две-три недели. Не думаю, что рис подорожает на 30%, но на 10–20% — вполне возможно. Это произойдет, скорее всего, в апреле — мае, а затем, по мере сбора нового урожая, цены снова начнут снижаться, — сказал Плугов.

Дефицита и более сильного подорожания риса помогут избежать импортные поставки — они и будут сдерживать цены, говорит Плугов.

Он также отмечает, что во время последних сборов урожая было собрано много других круп.

«Цены на гречиху, ячневую и перловую крупы сегодня достаточно низкие, на пшеничные крупы цены не растут. Поэтому подорожание риса для потребителя будет сглажено доступностью других круп», — сказал эксперт.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила: производители риса уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 10–30% из-за проблем с урожаем в 2022 году. Причиной таких проблем было названо обрушение плотины Федоровского гидроузла на реке Кубань в апреле прошлого года. Вода из гидроузла подавалась на краснодарские рисовые поля, дающие стране подавляющую часть продукции. Тогда под угрозой оказалось, по разным оценкам, от 20% до 40% урожая российского риса 2022 года. В то же время представители розничных сетей утверждают, что пока не принимали решений о повышении цен.