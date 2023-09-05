Стало известно, как россияне смогут сэкономить на зарубежных путевках FUN&SUN: турбизнес начал предоставлять скидки до 35% на заграничные путевки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Туроператоры и турагенты запустили акции раннего бронирования путевок за границу. Об этом NEWS.ru заявили в туроператоре FUN&SUN, объяснив, что при предоплате тура за несколько месяцев до поездки можно получить скидку до 35%. Чем раньше будет забронирована поездка, тем больше будет скидка.

По раннему бронированию традиционно отели дают скидки, в результате в стоимости турпакета эта выгода может достигать 35% в зависимости от стоимости авиаперевозки. Кроме того, туроператоры на туры, приобретенные по акции раннего бронирования устанавливают льготные условия по оплате, — пояснили в туркомпании.

Там пояснили, что туроператоры предоставляют возможность оплачивать поездки частями. К примеру, в FUN&SUN сумма первоначального взноса часто начинается от 4999 рублей. Потом клиент может заплатить еще какую-то часть, а оставшуюся сумму внести за месяц до вылета.

Впрочем стоит отметить, что при частичной оплате (как и при полной) каждый конкретный платеж будет зависеть от актуального курса доллара или евро. Поэтому, если турист предполагает, что доллар и евро в будущем вырастут еще сильнее, целесообразнее внести всю сумму сразу.

Ранее сразу несколько опрошенных NEWS.ru экономистов заявили, что курс доллара могут опустить до 85 рублей и ниже за несколько месяцев до выборов президента, которые должны пройти 17 марта 2024 года. В частности, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров отмечает, что экспортеров еще могут обязать продавать вырученную валюту на внутреннем рынке, и это поможет снизить ее дефицит, а значит, и курс. На момент написания материала курс доллара составлял 97,7 рубля.