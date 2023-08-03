Стало известно, как долго россияне стремятся работать после пенсии Эксперт Якушев: россияне в основном планируют работать до самой смерти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне в основном намерены работать до самой смерти. Об этом в интервью NEWS.ru заявил ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Он пояснил, что граждане не доверяют пенсионной системе, а сами пенсии в России — слишком низкие из-за того, что над долгосрочным развитием системы никто не работает.

Мы как-то делали исследование с социологами Фонда общественного мнения (ФОМ). Выяснилось, что основная пенсионная стратегия граждан — работать до смерти. Это связано с низким размером государственных пенсий и, с другой стороны, тем, что люди, пока у них есть возможность, планируют работать и получать дополнительный доход, — сказал Якушев.

В то же время, отметил он, медицина за последний век серьезно улучшилась. И если раньше пенсионный возраст плюс пять лет — это была, условно, максимальная продолжительность жизни, то теперь, после выхода на пенсию люди живут и 20, и 30 лет. Соответственно, в разных странах повышается пенсионный возраст, говорит Якушев.

Ранее в Социальном фонде (прежде — ПФР) сообщили, что накопительные пенсии россиян с 1 августа вырастут на 9,83%. Также поднимутся выплаты для тех, кто участвует в программе софинансирования пенсий. Но повышение не будет массовым. На кого конкретно распространяется заявление Соцфонда и как можно узнать размер своей накопительной части пенсии, читайте в отдельном материале NEWS.ru.