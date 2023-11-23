Стали известны средние чеки на новогодние путевки за границу Эксперт Горин: средний чек в Турцию на Новый год составил 180–220 тысяч рублей

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Самое бюджетное из зарубежных направлений на Новый год — Турция, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, средний чек на недельный тур на двоих в Турцию составляет порядка 180–220 тыс. рублей. Далее по доступности следуют Египет, ОАЭ, Таиланд, рассказал эксперт.

Самые бюджетные путешествия в Новый год — это путешествия по России. Из зарубежных направлений это Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка. Средний чек на недельный тур на двоих в Турцию составляет порядка 180–220 тыс. рублей, в Египет — 250 тыс. рублей, в ОАЭ — 320 тыс. рублей, в Таиланд — 340 тыс. рублей. Еще одно популярное направление — Мальдивы, но ценник здесь уже выше. Средний чек — 450–700 тыс. рублей на двоих, — рассказал Горин.

По его словам, средний чек на новогодние туры внутри страны составляет около 70 тыс. на двоих с перелетом.

Тем, кто планирует отметить Новый год и Рождество в другой стране, нужно понимать, что цены на путевки в этот период в любом случае будут выше, чем, например, в середине декабря или середине января, отметил Горин. Как правило, туроператоры продают новогодние туры с вылетом за 1–3 дня до Нового года либо с вылетом после 2 января. А вот путевки на отдых до и после праздников можно купить на 20–40% дешевле, добавил он.

Ранее россиянам рассказали, как туристы могут сэкономить на новогоднем туре. На стоимость путешествия, в частности, влияют выбор дат бронирования и дальность поездки. Самыми востребованными направлениями по России на Новый год являются Черноморское побережье, Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург. При этом многие туристы также отправляются в Карелию, Псковскую и Вологодскую области. Кроме этого, популярностью пользуются семейные туры к Деду Морозу, например в Великий Устюг.