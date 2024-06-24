С 1 июля «коммуналка» подорожает: сколько теперь мы будем платить за ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 июля 2024 года в России увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), однако этот рост будет неравномерным. Для каждого региона есть свой предел, который превышать нельзя. В среднем коммуналка для россиян подорожает на 10%. NEWS.ru рассказывает, как и на что изменятся цены.

Как устанавливают и меняют тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги в России контролируются государством. Повышать их можно только в рамках индекса, который определяет правительство РФ. Для каждого региона он свой.

Важно: установленные ограничения относятся к совокупному платежу (общей сумме в платежной квитанции) за все коммунальные услуги, а сюда входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. То есть рост размера платы граждан по каждой услуге может составить величину, отличную (большую или меньшую) от утвержденных показателей.

Приведем пример. Вы платили за коммунальные услуги условные 1000 рублей в месяц. Если индекс для вашего региона установлен на уровне 10%, начиная с 1 июля вы будете платить в общей сложности не более 1100 рублей. При этом повышение тарифов по отдельным видам ресурсов может быть неравномерным. К примеру, вам придется существенно больше отдавать за свет, а за воду и газ столько же, как раньше. Главное, чтобы рост общего чека не превышал 10%.

Как раньше росли тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с 2013 года индексируются раз в год — 1 июля. И за все последние годы было только два исключения. Первое — в 2019 году, когда из-за увеличения ставки НДС с 18% до 20% тарифы были повышены в январе на 1,7% и еще на 2,4% в июле. А второе — в 2022 году: сначала платежи за «коммуналку» подняли 1 июля на 4%, а потом, уже внепланово, 1 декабря — на величину до 9%.

Внеплановый рост тарифов Минэкономразвития объяснило тем, что опережающая индексация нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». Взамен власти отказались повышать тарифы с 1 июля 2023 года, и с этого момента цифры в платежках должны были меняться только исходя из объемов потребляемых в квартире ресурсов. А затем россиянам обещали более медленный рост тарифов: с 1 июля 2024 года он должен был составить 6,3%. Но темпы роста инфляции оказались выше, чем ожидалось, и в Минэкономразвития спрогнозировали более высокий рост тарифов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда и на сколько вырастут платежи

Ближайшая индексация тарифов запланирована на 1 июля. В последний раз, как уже было сказано, они повышались в декабре 2022 года, а в 2023 году — не менялись. Поэтому это будет первая индексация за полтора года.

В конце прошлого года правительство установило предельные индексы для каждого региона, в пределах которых они должны будут поднять цены с 1-го числа. Рост составит от 4% до 15%.

Больше всего плата за «коммуналку» может вырасти для жителей Забайкалья (на 15%), Омской области (на 14%), Северной Осетии (на 13,7%), Калининградской области (на 13%), Ингушетии (на 12,4%) и Калмыкии (на 12,2%). Меньше всего услуги ЖКХ подорожают для жителей Хакасии (на 4%), Чукотки (на 4,9%), Магаданской области (на 4,9%), Еврейской автономной области (на 6,3%) и Чечни (на 6,8%).

В Москве предельный индекс повышения установлен на уровне 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Московской области — 10,7%, в Ленинградской — 10,2%.

Могут ли тарифы повысить больше индекса

В реальности этот рост может быть даже меньше, так как регионы сами решают, повышать ли тарифы и на сколько. Но может быть и выше, но не больше, чем еще один показатель — предельное отклонение.

Например, в Смоленской области средний индекс составляет 10%, а предельное отклонение — 9,8%. Это значит, что в каком-то районе местные власти могут повысить тариф до 19,8%. Однако в среднем по региону рост не должен превышать 10%. Для Дагестана возможно превышение предела на 10,8%, Ставрополья — на 9,7%, для Московской, Ленинградской и ряда других областей — на 4,9%, для Краснодарского края — на 3,5%.

Нулевое значение установлено в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сахалинской области и ЯНАО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие коммунальные услуги подорожают больше других

В среднем по стране тарифы вырастут на 9,8%, говорит в беседе с NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. И регионы могут поднять тарифы выше допустимого предела, допускает она.

«В данном случае необходимо смотреть на конкретные муниципалитеты, но теоретически некоторые могут воспользоваться данной возможностью. Так как обслуживание оборудования и его замена требует дополнительных средств, а в то же время нужно непрерывно предоставлять услуги ЖКХ», — объясняет эксперт.

По словам Коваленко, самое сильное подорожание коснется газа в тех домах, где он используется для приготовления пищи, следующими в этом списке будут горячая вода и водоотведение и только потом уже электричество.

Доцент экономического факультета РУДН Наталья Шувалова приводит в пример Москву. «Самый высокий рост цен в столице будет на газ — на 23%, на холодное водоснабжение — на 17,4% и на водоотведение (канализацию) — на 14,9% по отношению к прежним тарифам. Тарифы на электроэнергию также возрастут, особенно ночной тариф, на 15,3%», — говорит собеседница NEWS.ru. В некоторых регионах и городах рост может быть выше, но не больше чем предельное отклонение, добавляет она.

Кто будет платить за ЖКУ меньше

С 1 июля некоторым россиянам больше не придется отдавать комиссию банку при оплате ЖКУ. Категории льготников указаны в перечне, принятом правительством РФ в апреле этого года.

Эта мера коснется граждан старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Эти же категории россиян также освобождаются от штрафов и пени за несвоевременное внесение платы за услуги ЖКХ.

Сейчас, напомним, банки вправе брать комиссию при перечислении денег за «коммуналку», в среднем она составляет 0,5–2% от каждой платежки.

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