Россияне стали экономить на кондиционерах, несмотря на надвигающуюся жару «Чек Индекс»: средний чек покупки кондиционера уменьшился на 10% по сравнению с прошлым годом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на раннее наступление весны, а также жаркую погоду на Урале и в Сибири, россияне стали экономить на кондиционерах. Об этом NEWS.ru заявили в аналитическом проекте «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор данных с кассовых аппаратов по всей стране). Средний чек покупки кондиционера уменьшился на 10% по сравнению с прошлым годом.

Сравнение за апрель-май 2023/2022: кондиционеры — средний чек покупки равняется 17 245 руб., что на 10% ниже уровня прошлого года. Число покупок выросло на 67%, — отметили эксперты.

Причина — в низкой представленности в России кондиционеров премиального сегмента. Россияне в результате начали чаще покупать кондиционеры, произведенные в России, Китае и других «дружественных» странах.

Более подробный материал об изменении стоимости кондиционеров и их подборе также читайте на NEWS.ru.

Ранее в феврале США приняли новые санкции. По ним, американские компании больше не будут поставлять в Россию кондиционеры и холодильники дороже $750, а также смартфоны, посудомоечные машины, микроволновки, кофемашины, тостеры, клавиатуры, лазерные и струйные принтеры и жесткие диски дороже $300. Для пылесосов этот потолок равен $100. В целом ограничения касаются 276 наименований.