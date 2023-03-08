Россияне открыли рекордное количество банковских карт в 2022 году Число выпущенных в России банковских карт выросло на рекордные 18% в 2022 году

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Число банковских карт, выпущенных в России за 2022 год, выросло на 18%, что стало рекордным показателем прироста за последние восемь лет, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Всего по итогам прошлого года в обращении находилось 389,6 млн карт для физических лиц. После ухода Visa и Mastercard россияне активно открывали новые карты «Мир» и UnionPay.

Причина такого прироста карт в обращении достаточно очевидна — это переоформление карт покинувших Россию международных платежных систем Visa и Mastercard на российский «Мир» либо дополнительное открытие карт «Мир», в том числе для продолжения привычной оплаты телефоном, — объяснил финансовый эксперт Роман Прохоров.

Из почти 390 млн выпущенных карт активными к концу 2022 года были 252,6 млн. Речь идет о картах, по которым была совершена хотя бы одна операция в период с октября по декабрь.

По итогам 2022 года с помощью банковских карт россияне совершили операций на общую сумму 149,7 трлн рублей. Основной объем составили безналичные платежи, на которые пришлись операции на 46,8 трлн рублей. С карты на карту россияне переслали еще 73,3 трлн рублей. Около 29,5 трлн рублей было снято наличными. Несмотря на всплеск спроса на снятие наличных на фоне начала спецоперации и объявления частичной мобилизации в феврале и сентябре соответственно показатель вырос лишь на 5,6% по сравнению с аналогичными периодами 2021 года.

Ранее россиянам рекомендовали срочно снять деньги с карт UnionPay. Сообщалось, что после введения очередного пакета санкций владельцы этих карт, выпущенных банками, попавшими под ограничения, могут лишиться возможности использовать их для оплаты услуг и товаров за рубежом.