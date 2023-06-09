Российский банк начнет отбирать себе 50% от входящих переводов в долларах Райффайзенбанк вводит комиссию 50% для физлиц за долларовые переводы из других банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Райффайзенбанк с 20 июня вводит комиссию за входящие переводы с других банков в долларах США на счета физлиц. Согласно заявлению компании на официальном сайте, сумма комиссии будет составлять 50% от суммы перевода, но при этом она не может превышать $500.

В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа, — заявили в компании.

Также в банке пояснили, что обновленные условия не коснутся входящих переводов, зачисляемых на счета клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В апреле Райффайзенбанк ограничивал возможность переводов в валюте для некоторых частных клиентов, а также повышал для физлиц минимальный порог. В частности, минимальная сумма переводов в другие банки в долларах США и евро тогда увеличилась до 20 тысяч.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников заявлял, что России необходимо снимать валютные ограничения для полного восстановления конвертируемости рубля. По его словам, без этого не получится добиться быстрого развития торговли с дружественными странами. В противном случае российский бизнес понесет потери, также без этого невозможно рассчитывать на убедительность рубля в международных расчетах.