Как подорожает новогодний стол — 2023–2024

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

По самым разным прогнозам, новогодний стол в этом году подорожал на 9–15% по сравнению с прошлогодним.

Как отмечал в колонке для NEWS.ru гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, сильнее всего подорожали те товары, на которые раньше делали минимальную наценку. К примеру, курица и макароны за год выросли в цене на 10–15%, а свинина, картофель и мука — на 10%. В результате семьи, которые всегда покупают такие продукты, ощутят подорожание сильнее других.

Те же слои населения, которые предпочитают более дорогое мясо, к примеру говядину, а также овощи и фрукты, увидят менее существенный рост цен — в пределах 10%. Это связано с тем, что производители и поставщики понимают сложившуюся экономическую ситуацию и опасаются завозить на рынок дорогостоящие продукты, говорит Федяков.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru