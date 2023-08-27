Мошенники украли со счетов россиян больше 8 млрд рублей: как им это удается Как защитить себя от желающих похитить деньги

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Согласно статистике, в первом полугодии 2023-го число краж с банковских счетов выросло на треть по сравнению с первой половиной 2022-го. NEWS.ru расскажет о самых популярных схемах мошенников и о том, как от них защититься.

Сколько денег похитили у россиян в этом году

Всего за первую половину 2023-го мошенники украли у россиян более 8 млрд руб., это на 33% больше того же периода год назад, следует из отчета ЦБ. Из них 1,3 млрд руб. было похищено через Систему быстрых платежей (СБП). Вернуть удалось только 4,39% от всей суммы — около 356,6 млн руб. Всего ЦБ зафиксировал 531,8 тыс. инцидентов.

При этом снижается доля социальной инженерии — то есть случаев с психологическим воздействием на людей. И все же почти половина хищений (48,4%) совершается именно с ее использованием. В 2021 и 2022 годах показатели были выше — 51,6% и 49% соответственно.

Что делают ЦБ и банки, чтобы предотвратить кражи

Несмотря на, казалось бы, огромное число преступлений, за январь — июнь банки не допустили более 9 млн краж средств на 1,6 трлн руб. В деньгах это в 200 раз больше объема потерянных россиянами средств за тот же период.

Во второй половине 2024 года число мошеннических операций может сократиться еще сильнее. В это время заработает новый закон, и банки начнут работать по новым протоколам. Если клиент банка решит куда-то перевести деньги, то до снятия средств банк обязан будет проверить операцию «на криминал», как минимум обратившись к базе Центробанка. Банк получателя средств тоже будет проводить проверку.

Если в итоге выяснится, что деньги были сняты со счета без согласия клиента, банк должен будет вернуть их ему в течение месяца. Если деньги отправлялись за границу, этот срок увеличивается вдвое. Также банки смогут приостанавливать переводы на два дня, если у них появятся подозрения в законности перевода.

Фото: shutterstock.com

Самые частые виды мошенничества

Чаще всего преступники снимают средства именно с банковских карт — за полгода ЦБ зафиксировал 441,1 тыс. таких случаев на сумму чуть более 3 млрд руб. Из них вернуть удалось в I квартале лишь 5,6% (почти 76,4 млн руб.), а во II квартале — 7,2% (почти 122,5 млн руб.).

На втором месте по числу — кражи со счетов. К примеру, с помощью взлома мобильных приложений. За январь — июнь произошло 51,3 тыс. случаев. Именно таким образом мошенники похищают больше всего средств — 3,5 млрд руб. Доля возврата в таких случаях в разы ниже: в I квартале — 1,5% (37,3 млн руб.), а во II квартале — 1,7% (17,5 млн руб.).

С электронных кошельков Банк России зафиксировал 6 тыс. случаев операций без согласия клиента на общую сумму почти 48,9 млн руб., но доля краж методами социальной инженерии здесь одна из самых высоких — 92,4% случаев в I квартале и 99% случаев во II квартале. Вернуть украденные средства граждане не смогли.

Во II квартале возросла активность телефонных мошенников, отмечает ЦБ: количество звонков увеличилось в 2,5 раза за три месяца — до 276 775. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков.

При этом активность злоумышленников в интернете немного сократилась. Если в I квартале ЦБ выявил 1489 ресурсов, предлагающих различные финуслуги, но не имеющих лицензии на такую деятельность, то во II квартале их количество сократилось примерно на 8%, до 1365. Число фишинговых сайтов уменьшилось по итогам апреля — июня почти на 10%, до 4924 ресурсов. Единственная категория, показавшая рост, — финансовые пирамиды. Их стало больше на 31% (1767 ресурсов).

О чем предупреждает «Касперский»

Тем временем новый вид мошенничества появился в мессенджере Telegram, сообщают в «Лаборатории Касперского». Преступники стали выманивать деньги у пользователей под видом онлайн-обмена валюты, просто мимикрируя под соответствующие сервисы.

В «Лаборатории» утверждают: мошенники создали ресурс, на котором пользователям предлагается обменять валюту и криптовалюту. Эти процедуры также позволяют злоумышленникам получить доступ не только к финансам, но и к приватной информации жертв.

Эксперты отмечают, что в последнее время Telegram-боты стали все чаще использоваться для реализации преступных схем. Это связано с тем, что не все понимают, как работают подобные сервисы, притом что создать бота может чуть ли не каждый пользователь интернета.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Как преступникам помогают QR-коды

Между тем в апреле ЦБ сообщил, что злоумышленники стали обходиться без данных карты. Чтобы украсть деньги, мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.

Схема выглядит так:

Мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников банка и сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета. Просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

Как защитить себя от мошенничества

Делиться QR-кодом, который по сути является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода, нельзя ни с кем. Сам QR-код тоже не стоит хранить на телефоне или в распечатанном виде.

Не сообщайте никому паспортные данные и финансовые сведения: данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или СМС-код. Тем более нельзя публиковать такие сведения в интернете.

Не храните данные карт и ПИН-коды на компьютере или в смартфоне.

Покупки в интернете стоит делать только на проверенных сайтах. И лучше завести для этого отдельную карту, которая будет пополняться исключительно на сумму покупки. При совершении покупок обращайте внимание на наличие в строке браузера рядом с названием сайта значка безопасного соединения (замочка).

По возможности установите антивирус на все устройства и обновляйте его.

Никогда не вводите личные и финансовые данные на сомнительных сайтах и не переходите по ссылкам из подозрительных писем, которые предлагают, например, пройти опрос, получить какую-либо выплату и тому подобное. Официальные сайты финансовых организаций в поисковых системах («Яндекс», Mail.ru) помечены цветным кружком с галочкой.

Если с неизвестного номера звонит якобы сотрудник банка, правоохранительных органов или государственной организации с сомнительным предложением (например, сообщением о попытке оформления кредита или подозрительной операции от вашего имени, обещанием высокого дохода по вкладу, предложением перевести средства на специальный счет Центробанка и тому подобное) или запугиваниями с требованием каких-либо быстрых действий, положите трубку. Самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на его сайте, или в контакт-центр ведомства, сотрудником которого представлялся звонящий.

Не совершайте каких-либо действий по счету, если звонят с просьбой или требованием о переводе денег, в том числе на «защищенный» или «специальный» счет Центробанка, или с предложением об оформлении кредита. Банк России не открывает счета и не работает с обычными гражданами, его клиенты — коммерческие банки.

Фото: shutterstock.com

Что делать, если стал жертвой мошенника

Немедленно заблокировать карту с помощью мобильного приложения, личного кабинета на сайте банка, по телефону или в отделении. Затем в течение суток после получения сообщения о списании средств напишите заявление в отделении банка о несогласии с операцией. Также обратитесь с заявлением о хищении денег в любое отделение полиции.

Но стоит помнить: если человек самостоятельно перевел деньги мошенникам или предоставил им банковские данные, банк не обязан возвращать похищенную сумму. Ответственность здесь лежит исключительно на клиенте.

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