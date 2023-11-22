Готовимся к «черной пятнице»: где искать реальные скидки во время распродаж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Магазин одежды Ruck & Maul

«Черная пятница» в России в этому году официально стартует 23 ноября и продлится минимум три дня. В это время покупатели могут ловить самые большие скидки. Однако, предупреждают эксперты, не все из них могут оказаться реальными. NEWS.ru рассказывает, где, а главное — как искать по-настоящему выгодные предложения.

Когда пройдет «черная пятница» в России

«Черная пятница» считается главной распродажей года, во время которой продавцы существенно снижают цены на товары.

В России в 2023 году «черная пятница» официально начнется 23 ноября в 00:00 по московскому времени и продлится три дня. Но некоторые магазины начинают акцию намного раньше. На крупных маркетплейсах сезон распродаж уже стартовал. При этом многие обещают скидки на товары как минимум весь ноябрь. В прошлом году, например, Wildberries растянула День шопинга и «черную пятницу» почти на месяц, а Ozon продлил «черную пятницу» до 12 декабря.

На распродаже можно будет приобрести электронику, бытовую технику, одежду, обувь, аксессуары, детские товары и игрушки, товары для дома, спорта и отдыха, книги, товары для животных и разнообразные подарки. И это далеко не полный список.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Магазин одежды Ruck & Maul

В чем суть главной распродажи года

Традиция пришла в Россию из США, где большая распродажа проводится на следующий день после Дня благодарения, который американцы традиционно празднуют в последний четверг ноября.

Сам термин «черная пятница» (или Black Friday) появился в 1960-х в полицейском жаргоне Филадельфии. Так описывали хаос на дорогах и толпы людей в магазинах в период ноябрьской распродажи.

Есть и другие версии происхождения названия акции «Черная пятница». Вот одна из них: раньше бухгалтеры отмечали убыток красными чернилами, а прибыль — черными. Якобы весь год продавцы работали с убытками (красный цвет) и только после Дня благодарения выходили на прибыль (черный цвет). Среди англоговорящих бухгалтеров даже есть выражение «in the black», что можно перевести как положительный баланс.

С 1980-х годов словосочетание «черная пятница» стало использоваться повсеместно.

Кому выгодна «черная пятница»

«Черная пятница» выгодна в первую очередь самим магазинам. За счет скидок они увеличивают товарооборот и зарабатывают благодаря росту объемов продаж и реализации сопутствующих товаров. Кроме того, они используют распродажу, чтобы сбыть неходовой и залежавшийся на складах товар.

Для покупателя это возможность совершить многие из своих отложенных покупок по привлекательной цене. Однако только в том случае, если скидка будет реальной и ощутимой. Так, в США скидки в этот период доходят обычно до 70–80%, в России продавцы чаще готовы уступать до 50–60% от цены товара.

В ноябре 2022 года, по данным Calltouch, 23% компаний не снизили цены в дни традиционных распродаж, а чуть больше 9% вообще сократили число промокодов и общий размер скидок. Эксперты Роскачества объясняют это так: малый и средний бизнес не может делать огромные скидки из-за сложных условий работы. Кроме того, на некоторые категории вообще не может быть скидок в 50–90% от начальной цены. Это, например, брендовые товары, не имеющие привязки к сезонности, ювелирные изделия, стройматериалы и крупная бытовая техника.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Магазин одежды Ruck & Maul

Что делать, чтобы реально сэкономить

Покупайте заранее

По мнению экспертов Роскачества, возможно, выгоднее будет купить товар как раз до «черной пятницы», потому что к концу ноября из-за инфляции и роста издержек бизнес может поднять цены. В условиях сжимающейся прибыли продавец может быть просто не готов на скидки.

Отслеживайте динамику цен

Недобросовестные продавцы могут искусственно завысить стоимость товара перед началом распродажи (и делали это в прошлом году), а непосредственно в «черную пятницу» снизить ее. И совсем не факт, она окажется меньше, чем была ранее. Стоимость товара может быть даже выше обычной цены, ведь продавец надеется, что покупатели больше будут обращать внимание не на ценник, а на плашку «скидка».

Самым эффективным способом обезопасить себя от фальшивой скидки является мониторинг цен до начала распродаж, рассказала в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Мельникова. Это можно делать как самостоятельно, отслеживая цены на нужные товары, так и с помощью различных расширений (например трекера цен Otsledit), отмечает она. На маркетплейсах это сделать еще проще — как правило, на данных платформах существует встроенная функция отслеживания изменения цены и оповещения в случае ее снижения.

А еще лучше делать скриншоты или даже записывать цены, так как в период распродаж агрегаторы сознательно могут отключать функции мониторинга цены.

Сравнивайте стоимость товаров

Если момент с проверкой цен до начала распродаж уже упущен, то проверить реальность скидки можно путем сравнения цен в онлайн-магазинах, продолжает Мельникова. Нередки случаи, когда аналогичный товар без скидки продается дешевле у другого продавца.

«И надо понимать, что с большей вероятностью скидка будет настоящей у крупных брендов, которые заботятся о своей репутации», — добавляет она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посетители в торговом центре «Европейский». Распродажа «Черная пятница»

Сохраняйте спокойствие и рассудок

Эксперты советуют подходить к сезону распродаж с холодной головой и не поддаваться импульсивным желаниям. Самый простой способ не переплачивать в распродажи — ничего не покупать и пропустить «сейловый хайп» мимо ушей и глаз, рекомендует финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Мозолящие глаза объявления о скидках могут спровоцировать массу ненужных трат.

«То есть необходимо просто понимать, за чем конкретно едет покупатель, и приобретать только то, что реально нужно. Это было бы самым адекватным ходом при том, что вещь действительно нужна, а не нужна „сейчас“ или благодаря каким-то резко всплывшим в голове образам или аргументам», — рассуждает собеседник NEWS.ru. Тогда нагрузка на кошелек будет меньше.

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