Финансовый аналитик рассказал, будет ли доллар стоить 200 рублей Финансовый аналитик Разуваев заявил, что доллар не будет стоить 200 рублей за единицу

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Доллар США не будет стоить 200 рублей за единицу, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он отметил, что слабая российская валюта сокращает бюджетный дефицит, спровоцированный политическими причинами, в том числе потолком цен на нефть.

По 200 рублей евро и доллар не будет, зачем паника? Слабый рубль сокращает бюджетный дефицит, объясняемый политическими причинами, потолком цен на нефть. Смотрите на инфляцию, она ускорится, особенно по импорту. Думаю, годовая инфляция составит 5–6%, сейчас она 3%. Это не трагедия, плюс повышение ставки ЦБ, я уверен, что ее повысят до 8% 21 июля, — это повышение процентных ставок по вкладам, — подчеркнул Разуваев.

Эксперт добавил ранее, что ослабление курса рубля не должно существенным образом повлиять на благосостояние граждан, поскольку большинство из них живет в рублевой зоне. По его словам, обвалом валюты нынешнюю ситуацию назвать сложно, поскольку ее курс снижался постепенно. Разуваев также выразил недоумение от реакции россиян касательно произошедшего.

При этом он допустил, что в ближайшее время в РФ может на 30% подорожать бытовая техника.

Курс доллара сегодня на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, достигнув очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем на два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. При этом курс евро впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 100 рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять грозят девальвацией. Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна. Глава ЦБ также призвала не выдумывать теории заговора об ослабленном рубле в интересах бюджета.